San Lorenzo comienza la pretemporada de cara al primer semestre del año, donde tratará de darle pelea a Boca en la disputa del título de Primera, al tiempo que debutará en la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro de Brasil. El plantel conducido por Claudio Biaggio, quien fue ratificado en su cargo tras la muy buena campaña que efectuó como DT interino en nueve partidos, será sometido a estudios clínicos y a una evaluación física, en tanto los entrenamientos y la concentración se dividirán entre el hotel Holliday Inn, de Ezeiza, y la Ciudad Deportiva que el club posee en Villa Soldati.

Segundo en la tabla y a tres puntos de Boca, San Lorenzo se ilusiona con la posición expectante en la Superliga y con el desafío de la Sudamericana. Si bien la vuelta al trabajo no contará con incorporaciones, la novedad es la confirmación como DT del Pampa Biaggio, que sustituyó al uruguayo Diego Aguirre y en su interinato sumó siete victorias, un empate y una derrota.

No obstante, se supo que el entrenador pidió un volante por derecha y un delantero o mediapunta. Neri Cardozo (ex Boca) y el uruguayo Carlos Sánchez (ex River), ambos con reciente vinculación a los Rayados de Monterrey en México, suenan como posibles refuerzos. En una segunda línea se agregan los nombres de Angel González (Godoy Cruz), Javier Gravi (Danubio de Uruguay) y el colombiano John Stefan Medina (Monterrey de México).

En el rubro partidas, Biaggio pidió a los dirigentes que hagan todos los esfuerzos para retener al goleador Nicolás Blandi, quien fue sondeado por el América de México, y al delantero Ezequiel Cerutti, cuyo nombre sonó en entidades mexicanas y hasta de la MLS de los Estados Unidos.

San Lorenzo jugará su primer amistoso del verano el jueves 11 ante Defensa en Mar del Plata y dos días después lo hará con Argentinos en Buenos Aires.

El martes 16 enfrentará en el clásico a Huracán, también en Mar del Plata. La vuelta a la competencia oficial será el viernes 26, cuando visite en Córdoba a Talleres, por la decimotercera fecha de la Superliga.