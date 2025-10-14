Mientras la Selección disfruta de sus días en Miami, el resto del mundo se juega la vida en sus respectivas Eliminatorias. Este martes se estarán definiendo cinco boletos mundialistas entre Africa y Asia, varios con duelos directos, a la vez que dos europeos también pueden sumarse a la lista de clasificados a la Copa del Mundo 2026 que por ahora tiene a 22 selecciones.

La actividad arrancará a las 13 (hora de Argentina) en Africa con dos partidos, Nigeria-Benín y Sudáfrica-Ruanda. Los que mejor parados llegan a esta definición (clasifica el primero del grupo) son los de menor experiencia, los "Guepardos" benineses, líderes con 17 puntos. Claro que tendrán que llevarse al menos un empate de su visita a las "Aguilas" nigerianas, que tienen 14 unidades y tratarán de no perderse su segundo mundial consecutivo. De igualar en puntos al final del torneo, pasarán a jugar los duelos entre sí (Benín ganó 2-1 la ida). El que llega de atrás pero con buenas proyecciones es Sudáfrica: los "Bafana Bafana" tienen 15 puntos y reciben a la eliminada Ruanda (11): un triunfo propio y un buen resultado de Nigeria los clasificará al Mundial.

A las 14 se largará otra "final", pero en Asia. Qatar estará recibiendo a Emiratos Arabes Unidos con un boleto en juego. Los locales están obligados a ganar ya que suman un punto en uno de los repechajes asiáticos, mientras que los emiratíes tienen 3.

Las Eliminatorias Asiáticas conocerán a su segundo clasificado del día un poco más tarde, desde las 15:45, cuando Arabia Saudita e Irak jueguen su mano a mano. Ambos tienen 3 puntos y misma diferencia de gol, pero los sauditas se diferencian en materia de goles a favor de ser necesario un desempate. Los "Leones" de Irak van de punto y jugarán de visitante, pero hay mucha expectativa en este encuentro por la posibilidad de tenerlos en Estados Unidos el año que viene y todo lo que eso significa.

También a las 15:45 se jugarán varios partidos de las Eliminatorias Europeas que pueden definir a los primeros clasificados de la UEFA. Inglaterra visitará a Letonia (televisación de ESPN) y de ganar, sacará boleto. Mientras que Portugal también está muy cerca: debe derrotar a Hungría como local (Disney+) y esperar que Armenia festeje de visitante a Irlanda.

Por último, a las 16 se resolverán otros dos clasificados africanos. Costa de Marfil es puntero de su grupo (23 unidades) y será local de Kenia (12), en tanto que Gabón es escolta (22) y recibirá a Burundi (10). Cualquiera quede segundo en esta zona, irá al repechaje africano. En otro grupo, Senegal (21) enfrentará a Mauritania (7) y su escolta, República Democrática del Congo (19), a Sudán (13).