La conmoción por los delitos por los que se lo acusa al libertario y antifeminista uruguayo Pablo Laurta no cesa. En medio del dolor y la tragedia, Estrella Laura Laurta, la madre del detenido y acusado de matar a su expareja, a su exsuegra y a un chofer de un remis, afirmó a los medios que se puso "a disposición" de la Justicia para cuidar a su nieto, en el caso de que no apareciera ningún tutor para cumplir ese rol. Además, la mujer remarcó expresó que nunca más volverá a hablarle a su hijo. "Es un asesino, y si lo declaran culpable, que le den la máxima pena".

Laurta se encuentra detenido acusado de haber cometido un doble femicidio contra su ex pareja, Luna Micaela Giardina, de 26 años; y su ex suegra, Mariel Zamudio, de 54. También se lo acusa de haber secuestrado a su hijo —quien este martes 14 de octubre cumple 6 años—, luego de cometer el doble crimen. Por último, fue señalado como el autor del asesinato de Martín Sebastián Palacio, un conductor de autos de aplicaciones móviles, quien lo habría trasladado junto al niño entre las provincias de Córdoba y Entre Ríos.

Según dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el nene está en buen estado. El padre fue detenido este lunes cuando se encontraba en el Hotel Berlín de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi. La detención se logró con el trabajo en conjunto de la Policía de Córdoba y de Entre Ríos y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Creemos que Laurta es una mente criminal metódica, que manejó todas las variables y que no se manejó con un impulso, tuvo conciencia”, señaló el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, durante una conferencia de prensa que brindó junto al jefe de la Policía Claudio González.

La tenencia del menor

"Si no hay otro familiar que sea más joven, que tenga buena salud, que sea buena persona, y que esté en buenas condiciones de atender a P., entonces yo estoy dispuesta", afirmó Estrella, quien tiene 63 años. Afirmó que aunque no goza de buena salud está a disposición de la Justicia para recibir a su nieto, tanto en Uruguay, donde ella vive, o para irse a vivir a Córdoba, de donde es oriundo el menor.

Por el momento se sabe que la hermana de Luna viajó desde Chile a la provincia de Córdoba para, presuntamente, asumir el rol de tutora de su sobrino. "Es la hermana por parte del papá. Yo no sé si lo conoce a P., no sé si la ha conocido a Luna, desconozco todo eso porque nunca me hablaron de ella", contó la abuela del niño. En ese sentido, afirmó que va a contribuir para que el niño "esté bien todo lo que pueda".

Manipulación y mentiras

La mujer explicó a Cadena 3 haber sido víctima de las manipulaciones y extorsiones de su propio hijo. De acuerdo con su relato, su hijo "le llenaba la cabeza a la madre" con ideas disparatadas: "le decía que yo le iba a sacar al niño". En tanto, aseguró que por ese motivo dejó de mantener contacto con el menor. En este sentido, afirmó tener como prueba una conversación con la víctima de femicidio donde le aseguró que "jamás iba a hacer una cosa así".

"A mi nieto yo lo vi dos veces, porque Pablo era reacio a que lo viera, era reacio a que yo me comunicara con Luna. En un momento se enteró que yo me estaba comunicando con Luna y le prohibió que se comunicara conmigo. Lo mismo en una nota: una vecina me dijo que él hablaba mal de mí", sostuvo.

Estrella consignó que como Pablo le prohibía hablar con su nuera, para mantenerse informada sobre P. se comunicaban entre abuelas (es decir, con Mariel Zamudio): "Nos pasábamos fotos, nos comentábamos cómo estaba P.". Su hijo incluso le habría prohibido que ella le entregara a su nieto los regalos que le había comprado para el Día de Reyes de 2024 cuando Luna, su madre y P. viajaron Uruguay un mes entero.

Pablo Laurta y su madre habrían mantenido varias peleas de ese estilo en los últimos meses. Según la descripción de la mujer, el acusado quería excluírla sin presunción del círculo familiar. "Me decía que su familia eran Luna, su suegra, y su hijo. Que yo ya no lo era", relató.

La abuela paterna y la nuera

Estrella contó que mantuvo una relación cercana con su nuera hasta que su hijo empezó a ensuciar el vínculo con mentiras. "Yo le enseñé a tejer. ¿Vio que ella tenía un emprendimiento de Tejidos de la Luna? Bueno, aprendió a tejer conmigo", relató.

"Hasta que me lo permitió mi hijo y hasta que él después empezó a decirle estas cosas, de que tanto mi ex esposo como yo estábamos en contra de ella. La que continuaba, de alguna manera, pudiendo comunicarse, era mi hermana. Y mi hermana era la que me pasaba los datos. Contribuía yo con dinero para pasarle comida sin que ella supiera que yo se la estaba pasando para que la aceptara. Y también le pagamos la luz porque estaban colgadas de la luz".

La abuela indicó que su hijo no le pagaba la cuota alimentaria. También indicó que sabía que Luna sufría acoso. "No quiero verlo más. A él ya se lo había adelantado cuando le dije que si no pagaba lo que tenía que pagarle a Luna por P., si no dejaba de acosar a Luna, o de molestar, o lo que fuere... Lo sabía por terceras personas, incluso sabía que le decía que no hablara conmigo ni con el padre, mintiéndole al decir que el padre y yo íbamos a estar del lado de él", puntualizó.

Y siguió: "Eso era una mentira de él para que Luna no se comunicara con nosotros y nosotros no pudiéramos saber nada de nuestro nieto. También era una manipulación hacia nosotros".

La relación con su hijo

Durante la entrevista, Estrella contó que se divorció del padre de Pablo cuando éste último cumplió los 22 años. "Hasta ahí todo iba bien. Después de que se emancipó en 2010, se quiebra su relación conmigo. Luego quiebra su relación con su padre, y después quiebra su relación con mi hermana, que es su madrina", detalló.

"No sé con qué gente se junta, porque en el 2016, según ayer me comunicaban unos colegas suyos, que funda esa página (en Facebook) "Varones Unidos", y creo que ahí empieza en su cabeza algo que no termino de entender, porque yo me enteré de esa publicación a través de un compañero de trabajo, y no podía creer lo que escribía", lamentó la madre.

Consultada por los conocimientos en armas de Pablo, la mujer indicó que en su casa nunca habían utilizado ni realizado actividades en torno a las armas. "Ni mis abuelos, ni mis padres, ni mi hijo hasta el momento, ni mi ex esposo, nadie. Yo nunca vi un arma. No sé cómo es, no sé cómo funciona, no sé nada de armas", aseguró.

En este orden, desconoció qué acontecimientos, entornos y discursos pudieron haber llevado a su hijo a una severa tendencia machista y misógina. "La vida íntima de un hijo a veces uno no la conoce. La vida con su pareja, uno a veces no tiene por qué conocerla, y más cuando ya es un muchacho de veintitantos años que ya uno a veces no le puede estar pidiendo explicaciones, y que está emancipado, que tiene su propia empresa desde los 19 años, que estudia, que se recibe, que no muestra visiblemente otra cosa hasta el momento en que se desvincula de nosotros".

Por otro lado, aseguró que jamás habría sospechado el desgarrador accionar de su hijo, aunque afirmó con certeza que el desencadenante fue el hecho de que no le dieran "la tenencia" de su hijo en Uruguay. “Nunca me imaginé que esto podía ocurrir" No pienso hablar con Pablo nunca más”, aseveró.

"No hay justificativo para que alguien tome la vida de otra persona, no hay justificativo. Si vos me decís, 'es mi vida contra la de otro, es defensa propia', te la tomo. Aunque yo no sé si lo haría. No sé si podría vivir sabiendo que maté a otra persona. Esto es un asesinato. Es un asesinato a sangre fría. Es un asesinato de odio. No hay otra palabra", puntualizó.