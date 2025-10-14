El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le exigió esta semana al Poder Ejecutivo que promulgue y ejecute la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), que había sido vetada por el presidente Javier Milei pero luego quedó vigente gracias a la insistencia en su sanción votada por ambas cámaras del Congreso Nacional.

En un comunicado difundido este martes, el CIN advirtió que "la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave".

Frente a esta problemática, "la ley sancionada por el Congreso ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes", indicó el CIN.

La Ley de Financiamiento Universitario, destacó el organismo en su texto, "es una propuesta elaborada con el aporte de todas las representaciones de la vida académica, que luego fue debatida y aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada por amplia mayoría en ambas cámaras tras el veto presidencial".

Por lo tanto, "no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada", concuyó el CIN.

El comunicado completo del CIN



