La menopausia no es solo el fin del ciclo menstrual o el fin de la vida fértil de la mujer: es una transición física y emocional que reorganiza la vida, una revolución hormonal que detona un movimiento interno que pocas veces encuentra espacio en la literatura. El cuerpo cambia, duele, se inflama, pesa. Y en este caso se convertirá en un territorio de observación, en un nuevo mapa a descubrir y conquistar: Laura Wittner, autora de Diario de menopausia elige, en ese trance, inaugurar un registro íntimo que convierte en un instrumento para pensar, y también para leer de nuevo el mundo.