La menopausia no es solo el fin del ciclo menstrual o el fin de la vida fértil de la mujer: es una transición física y emocional que reorganiza la vida, una revolución hormonal que detona un movimiento interno que pocas veces encuentra espacio en la literatura. El cuerpo cambia, duele, se inflama, pesa. Y en este caso se convertirá en un territorio de observación, en un nuevo mapa a descubrir y conquistar: Laura Wittner, autora de Diario de menopausia elige, en ese trance, inaugurar un registro íntimo que convierte en un instrumento para pensar, y también para leer de nuevo el mundo.
"Diario de menopausia" de Laura Wittner
Transición física y emocional, revolución hormonal, la menopausia rara vez encuentra un lugar en la literatura. Para ordenar ideas y sentimientos, si no cura, Diario de menopausia de la poeta y traductora Laura Wittner ofrece un registro íntimo y una suma de destellos cotidianos que iluminan la lectura.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.