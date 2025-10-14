La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a criticar a Donald Trump y Javier Milei después de que mantuvieran un almuerzo en la Casa Blanca. Y es que el presidente de los Estados Unidos sostuvo que solo mantendrá el apoyo económico a la Argentina si La Libertad Avanza triunfa en las elecciones.

"¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!", escribió la líder justicialista desde su casa en San José 1111.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1978183637393715378

Esta tarde en Washington, Trump había asegurado que "nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones". "Si no ganan las elecciones, no estaremos cerca mucho tiempo", añadió.

El presidente estadounidense sostuvo que "apoyamos completamente" a Milei y se mostró confiado en que podrá ganar las elecciones.

Sin embargo, mientras el republicano hablaba las acciones argentinas se desplomaban.