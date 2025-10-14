La Junta Electoral bonaerense rechazó este martes que La Libertad Avanza (LLA) exhiba afiches con la cara del candidato Diego Santilli en los centros de votación, después de haber negado también la posibilidad de reimprimir las boletas para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

De esta forma, tanto las boletas como los afiches electorales llevarán la imagen del diputado José Luis Espert, que renunció a su candidatura por el escándalo por los aportes del empresario Federico "Fred" Machado, acusado por sus vinculaciones con el narcotráfico.

El oficialismo ha tratado de desligarse de Espert y su relación con Machado, pero no ha podido sacarse de encima esa sombra. La revelación de los aportes de Machado al diputado en su campaña presidencial de 2019 (uso de avión incluido), dinamitaron la carrera del economista.

El presidente Javier Milei trató de sostenerlo a rajatabla, pero las encuestas y el rechazo general pudieron más y hace una semana Espert renunció a ser cabeza de lista, además de dejar la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Comenzó entonces el intento por colocar primero a Diego Santilli, originalmente tercero, detrás de Karen Reichardt.

Finalmente, la Justicia Electoral habilitó a que el exvicejefe porteño vaya por delante de la conductora televisiva, pero no permitió la reimpresión de las boletas, ya que no dan los plazos. Así, el rostro de Espert figurará en la boleta y Santilli se quedó también sin los afiches.