La defensa del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini apeló el rechazo a su excarcelación en la causa por el Memorándum con Irán. Ante ello, la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para el próximo lunes, a las 10, en la cual el abogado de Zannini, Mariano Fragueiro Frías, expondrá sus argumentos ante los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia. Tras escuchar al defensor, el Tribunal quedará en condiciones de decidir si concede o no la excarcelación a Zannini, reclamada por la defensa luego del cambio de calificación de delito, que ya no es más el de “traición a la Patria”.