El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, criticó como se resolvió el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli. Se quejó de que “se perdió mucho tiempo” (no aclaró quien había perdido el tiempo, eso sí) y que resulta “una muy mala señal” que los ciudadanos deban votar “a alguien que no está en la foto” de la Boleta Única de Papel (BUP).

“Es una muy mala señal, entiendo lo de los tiempos, que es una cantidad importante de dinero (por la reimpresión de boletas) pero también hay que pensar que en la provincia de Buenos Aires desdoblaron y gastaron una fortuna en la elección del 7 de septiembre para no hacerla junto a la nacional”, mezcló peras con bananas. La elección de septiembre no tuvo relación con la imposibilidad de reimprimir las boletas. Es más: en esa elección se usaron boletas tradicionales y con ese sistema La Libertad Avanza hubiera podido ocuparse de reimprimir sus boletas.

También consideró que "en el momento en que se tomó la decisión de que Diego Santilli era el candidato para reemplazar la renuncia de Espert había tiempo suficiente para reimprimir las boletas". De todas maneras, aclaró que “nosotros no paramos y seguimos haciendo campaña, Diego está recorriendo la provincia con todos los candidatos”.

Ritondo evitó confirmar si se concretará una fusión de los bloques con LLA después del 10 de diciembre. Además, aseguró que la prioridad será encontrar “cuál es la mejor forma de trabajar juntos sin perder identidades”, y subrayó que “más allá de la modalidad vamos a seguir garantizando la gobernabilidad".

Ritondo se quejó de la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el acto que hará Provincias Unidas en la Ciudad de Buenos Aires: "Está mal que un gobernador que dice ser del PRO tenga un candidato por fuera del PRO en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, es un tema que tendrá que contestar él".