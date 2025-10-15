Los discursos de odio existen. Se enmascaran en opiniones, chistes y comentarios que lejos de ser libertad de expresión construyen el contexto para ataques y vulneraciones, en especial, a poblaciones ya castigadas. En este contexto la campaña Nombralo. Es odio propone reunir firmas y exigir a les legisladores que tomen parte de la respuesta al creciente clima de violencia, en especial cuando esta viene del gobierno.

La campaña, creada por Zona Igualdad, Derechos Humanos y Diversidad y Conectando Derechos, sigue sumando adhesiones y acciones concretas frente al avance de los discursos de odio en Argentina: “No hay democracia posible cuando se deshumaniza al otro”.

Marian Spagnuolo, de Zona Igualdad, evita minimizar estos mensajes y coincidiera fundamental la responsabilidad de quienes los comparten: “No hablamos solo de insultos en redes o discusiones cotidianas; hoy el problema está en que el propio poder político reproduce esas lógicas”. Lo que antes era marginal, dice, hoy se proyecta desde los espacios institucionales, con consecuencias directas sobre la convivencia democrática.

“Cuando desde arriba se nombra a grupos enteros como culpables, se habilita una cadena de legitimaciones: alguien lo dice, otro lo replica, otro actúa”, explica. Para Spagnuolo, la tarea ahora es volver a construir acuerdos: “No alcanza con indignarse; hay que organizarnos para poner un freno antes de que el miedo se vuelva costumbre”.

Una bandera, todos los colores, toda la sociedad

Además de la recolección de firmas vía el formulario de All Out les organizadores también proponen una acción colectiva durante la Marcha del Orgullo en Ciudad de Buenos Aires este 1 de noviembre: crear una bandera humana que una los colores del arco iris con la diversidad de personas que la integran. La acción simboliza el espíritu de la iniciativa: una respuesta masiva, visible y plural ante la violencia política.

La campaña convoca a toda la sociedad a reclamar y exigir una acción frente a los discursos de odio. No es solo algo de colectivos LGBT+ sino de todas, todos y todes. Se busca instalar la conversación en todos los ámbitos e invitar a todas las voces a pensar y repensar la mejor manera de responder a estas agresiones enmascaradas en dichos.

Desde Conectando Derechos, Denisse Cufré amplía el foco: “No se trata solo del colectivo LGBT+. Se ataca a científicos, docentes, ambientalistas, jubiladas, pueblos originarios. Se elige a quién culpar según convenga”. Para Cufré es necesario subrayar que no son ataques espontáneos sino parte de una narrativa que convierte en “privilegiados” a quienes en realidad están siendo vulnerados, para justificar recortes o silencios.

Por eso, la campaña apunta a lograr declaraciones de interés en municipios, provincias y universidades, buscando que cada espacio institucional reconozca públicamente la necesidad de frenar el odio. “Defender la democracia también es cuidar cómo nos hablamos”, sostiene.

“Los discursos de odio funcionan como cortina de humo: mientras se culpa a minorías, se ocultan los verdaderos problemas del país”, explica Mariano Ruiz, presidente de Derechos Humanos y Diversidad. Analiza que la violencia simbólica se renueva cada semana contra un nuevo grupo social, en esa rotación se busca mantener a la sociedad dividida y atemorizada.

Entonces la campaña en lugar de proponer más punitivismo aspira a mejorar los debates: “No buscamos un nuevo enemigo, sino recuperar el sentido de comunidad. Porque nadie está a salvo cuando se normaliza el desprecio”. La recolección de firmas —una de las acciones centrales— apunta a exigir que el Congreso tome posición frente a estos discursos y se piensen acciones en consecuencia.

Nada nuevo, todo por hacer

Estos discursos y ataques de odio no son novedad en la historia de estos colectivos. Para Matías Crooke, activista y comunicador, lo que estamos viviendo le recuerda al clima del debate por el matrimonio igualitario. “En aquel momento sentíamos la hostilidad de sectores que nos querían fuera del mapa. Hoy esa sensación vuelve, pero amplificada”.

Entonces esta movida se presenta como una red de contención y visibilidad frente al silencio: “Cuando el Estado abandona su rol de cuidado, nos toca ocupar ese vacío desde la organización”. Para Crooke, el objetivo no es solo denunciar sino recomponer los vínculos entre quienes comparten valores democráticos: “Nombrar el odio es el primer paso para volver a reconocernos”.