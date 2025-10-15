Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra, el crimen de un remisero y el secuestro de su hijo de seis años, será indagado este miércoles en Concordia, Entre Ríos. Antes de ser trasladado habló por primera vez con los medios y dijo que "todo fue por justicia”.

Este miércoles, el uruguayo impulsor de Varones Unidos fue derivado desde Gualeguaychú hasta Concordia, para ser indagado. Antes de subir a la camioneta que lo trasladaría, fue abordado por periodistas locales.

En ese contexto, una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó: “¿Qué hiciste con (Martín) Palacio?“, el remisero que lo trasladó y cuyo cuerpo fue hallado este lunes en un descampado de Entre Ríos. La respuesta de Laurta sorprendió. "Todo fue por justicia", dijo el hombre que, ante la repregunta de los cronistas repitió la frase.

Laurta prestará declaración indagatoria en Entre Ríos, en el marco de la causa que investiga el asesinato del chofer de aplicación Martín Sebastián Palacio, a quien había contratado para que lo traslade a Rafaela, Santa Fe.

Por el momento, las autoridades no informaron de manera oficial si el cuerpo hallado descuartizado pertenece al chofer. Aunque el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, afirmó en una conferencia de prensa que cree “en un 99%” que pertenece al remisero.

Se espera que luego de esta testimonial el acusado quede alojado en una alcaidía y luego sea derivad a Córdobam, para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54), su expareja y exsuegra, respectivamente.

El hijo de Laurta fue hallado en buen estado de salud, su padre quedò detenido





Los crímenes de Pablo Laurta, la cronología del horror

A medida que pasan los días, la investigación del doble femicidio y el homicido del chofer, por los que Laurta se encuentra detenido y acusado, sorprende por la frialdad de su ejecutor. Según reveló el ministro Roncaglia, el sospechoso actuó con premeditación y planificó al detalle los asesinatos.

El funcionario destacó que el uruguayo "manejó todas las variables" y que no demuestra ser "impulsivo". Por ello, lo calificó como una "mente criminal metódica".Durante una conferencia de prensa, reveló cuáles fueron los movimientos calculados por el acusado para cometer los crímenes y llevarse a su hijo, de seis años, con él.

En primer lugar, se detectó que, a mediados de septiembre, había alquilado una cabaña en Salto, una localidad uruguaya separada por pocos kilómetros de la ciudad entrerriana de Concordia a través del Río Uruguay. En ese lugar pasó "diez días practicando cómo manejar un kayak o piragua", dijo el ministro.

El auto del remisero Martin Palacio fue hallado incendiado y su cuerpo, desmembrado





Así, el martes 7 de octubre, ingresó a la provincia de Entre Ríos. Lo hizo tras cruzar el río para no dejar rastros. Y escondió la piragua que usó "en un monte en Puerto Yeruá".

Una vez del lado argentino, Pablo se comunicó por teléfono con Palacio, "a quien conocía de antes porque ya había realizado otros viajes”. Esto último fue ratificado por Sonia Gómez, la abogada de la familia del remisero, quien indicó que ambos se conocían desde la pandemia de COVID-19. Esa noche le pidió que lo fuera a buscar y que lo llevara hasta la ciudad santafesina de Rafaela.

Las cámaras de seguridad de una estación de servicio en la ciudad entrerriana de San Salvador, mostraron que en la madrugada del miércoles el vehículo Toyota Corolla paró a cargar combustible. Sin embargo, no era Palacio quien manejaba el auto, sino Laurta. Luego de ese trámite, el acusado siguió su viaje sin acompañantes.

La familia de Palacio, preocupada porque no contestaba los mensajes, radicó una denuncia. El jueves 9 de octubre la policía de Córdoba halló el auto del chofer en el barrio Villa Reitor, en la periferia norte de la capital cordobesa. Estaba incendiado. No se encontró ningún cuerpo cerca.

Dos días después, el sábado 11 de octubre, la policía de Córdoba toma conocimiento del doble femicidio en el barrio de Villa Serrana. El autor de los crímenes era Laurta. Mientras tanto, las autoridades continuaban averiguando el paradero de Palacio.

Laurta fue detenido el domingo 12 de octubre en el Hotel Berlín de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Según estimaciones, habría manejado con el auto robado de Palacio hacia Córdoba para cometer el doble femicidio y secuestrar a su hijo. En algún momento abandonó el vehículo Toyota Corolla y lo incendió. Posteriormente, pidió un taxi para que lo trasladara con su hijo a la localidad de Gualeguaychú.

El domingo 12 de octubre, la policía detuvo a Laurta en un hotel de Entre Ríos y halló a su hijo, en buen estado. Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que el sospechoso habría asesinado a Palacio de modo "premeditado, para que no diga nada" sobre el doble femicidio y el secuestro del niño.

