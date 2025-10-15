Mabel Ayala es la jubilada brutalmente agredida por un militante de La Libertad Avanza en Quilmes en una visita de campaña y en presencia de Diego Santilli quien, en diálogo con la 750, contó cómo se sucedieron los hechos que desencadenaron el derrotero.

Según Mabel, el hecho fue “muy inesperado”. Seis personas jubiladas fueron a protestar frente al bar donde estaba tomando un café Diego Santilli y su comitiva y, el también jubilado y exabogado del Colegio de Abogados de Quilmes, se lanzó al ataque de Ayala.





“No llevábamos banderas ni pancartas, lo único que llevamos era el interés de saber qué propuestas tenían para los jubilados, discapacitados, para la gente que se quedó sin trabajo, para el Garrahan, porque hay muchas cosas que están pasando en nuestro país, y la gente humilde la está pagando”, afirmó la mujer.

La vida de los jubilados y jubiladas bajo la administración de La Libertad Avanza es terrible y, como si fuera poco, no hacen más que agredirlos para que se callen.

“Los jubilados estamos pasando unos momentos terribles, donde el abandono se hace muy presente en nuestro día a día. Se cierran los centros de jubilados porque no les pagan la asignación por centros para pagar los servicios. Hay muchas cosas que se desconocen”, lamentó.

“Son tantas las cosas que estamos pasando los jubilados, ver la falta de empatía de este Gobierno que lamentablemente piensa que la motosierra se tiene que pasar del lado de los jubilados, del trabajador, de la gente que más lo necesita, es lamentable que estemos pasando por una situación como esta”, dijo.

Quien es el agresor de la jubilada quilmeña

Asimismo, para echar un poco de luz a la identidad del agresor de la jubilada quilmeña, el tesorero del Colegio de Abogados de Quilmes, Gastón Fragueiro, sostuvo que cuando vio el video viral reconoció al agresor: Juan Carlos Gil, un abogado “de profesión que ya está jubilado”.

“La verdad es que es sorpresivo, uno veía las imágenes y no lo puede entender, porque se ve que eran mujeres, en su mayoría, todas jubiladas reclamando de forma pacífica y él cruza desaforado directamente a increparlas”, señaló el letrado.

Además, expresó que esta persona, militante de La Libertad Avanza, parece ser otro exponente de la disociación de la realidad que muchos tienen al confundir el entorno virtual de las redes sociales con el de la vida real.

“Cuando uno escucha los insultos que propaga, son los mismos que los de las redes sociales, son las mismas barbaridades las que les grita. Hay que entender que hay gente que no logra separar lo que son las redes sociales de la vida normal y la traslada”, advirtió.

“Ya realizamos la denuncia ante el tribunal de disciplina, pero hay que tener en cuenta que no tiene la matrícula activa, por lo que no se lo puede suspender, aunque aún le cabe una sanción”, concluyó.