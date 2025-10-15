Durante la New York Comic Con de este año, la emblemática actriz Sigourney Weaver causó revuelo en el mundo del cine al insinuar su posible regreso a la saga Alien. La actriz confesó que, tras leer las primeras cincuenta páginas de un nuevo guion escrito por Walter Hill, expresó intriga por cómo se refleja la sociedad a través del personaje de Ripley. A sus 76 años, Weaver no descarta la idea de retomar uno de sus papeles más icónicos, dejando claro que se encuentran en negociaciones con Disney para llevar a cabo este proyecto.

La importancia del legado de Ripley

Desde su debut en 1979, Ellen Ripley se convirtió en un referente para la ciencia ficción y estableció nuevos estándares para las heroínas en el cine. Weaver, quien había mostrado reservas acerca de revivir a su personaje después de su última aparición, parece haber encontrado ahora una motivación convincente.

El nuevo guion, que aparentemente aborda temas sociales contemporáneos, trata sobre cómo una sociedad podría optar por encarcelar a quien intenta protegerla. Esta premisa resonó profundamente en Weaver, quien calificó las primeras cincuenta páginas del guion como "extraordinarias".

Una trayectoria llena de cambios

La carrera de Sigourney Weaver ha reflejado superación tanto personal como profesional. La actriz recuerda que, desde la primera película Alien dirigida por Ridley Scott, su papel representó un desafío continuo, tanto por la complejidad del guion como por las expectativas de Hollywood. Históricamente, los diversos intentos por continuar la saga no lograron reunir todos los elementos necesarios para realizar una nueva entrega que diera un cierre definitivo a la historia de Ripley. Sin embargo, la conexión que Weaver mantiene con Walter Hill, quien ya ha colaborado en entregas anteriores, ofrece ahora una nueva esperanza.

Negociaciones con Disney

El reciente encuentro entre Sigourney Weaver y representantes de Disney, actuales propietarios de los derechos de la franquicia, sugiere que las negociaciones se encuentran en una fase seria. Aunque no se ha confirmado oficialmente el inicio de la producción, el diálogo entre Weaver y los productores podría ser el primer paso hacia una nueva película que recupere la esencia original de Alien.

La actriz, conocida por su afinidad con los guiones de calidad, dejó claro que su participación está condicionada al desarrollo completo de la historia propuesta, lo que marca un punto de inflexión en las decisiones ejecutivas relacionadas con la serie.

