La responsable comunicación de La Casa del Encuentro, Alejandra Benaglia, advirtió en la 750 que, hasta el momento, hubo 12 femicidios en estos últimos ocho días, y responsabiliza a la falta de políticas públicas para prevenir las violencias contra las mujeres y disidencias.

“Hasta los cinco días -que fue el domingo- hubo ocho femicidios, pero hasta hoy tuvimos 12 y un transfemicidio en seguimiento en Neuquén”, afirmó Benaglia.

Y expresó: “Cualquier cifra se contrapone con lo que sostiene este Gobierno que es negar la existencia de la violencia de género, no solamente en Argentina, sino en el mundo; recordemos que Argentina fue el único país que no firmó en la ONU las políticas para poder eliminar la violencia a hacia las mujeres y diversidades en el mundo”, recordó.

“Cualquiera que lee las noticias se da cuenta que estos femicidios están en un contexto de violencia de género que los diferencia de cualquier otro homicidio”, remarcó.

“Los femicidios no bajan y la violencia de género aumenta cuando se eliminan las políticas de género, cuando no se cumple con la ley de erradicación de violencia hacia las mujeres”, enfatizó.









196 femicidios en lo que va del 2025

La organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) realizó una publicación en donde señala que hubo 196 femicidios en todo el 2025 y que hubo uno cada 35 horas. Además expusieron que desde que comenzó el mes de octubre hubo 11 víctimas de la más extrema violencia machista, por lo que una mujer es asesinada cada 28 horas.

En el documento expuesto por MuMaLá la organización advierte: "Elevamos nuestra voz para exigir al Poder Ejecutivo Nacional que asuma la gravedad de la situación que atravesamos las mujeres y LGBTIQ+. Por tercera vez presentaremos en el Congreso de la Nación la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género en todo el territorio argentino". También señalan que el último caso, el del femicida uruguayo Pablo Laurta --integrante de la organización machista Varones Unidos que mató a su ex pareja y a la madre de ella-- "evidencia una alarmante premeditación y motivación política de extremismo de derecha y masculinismo supremacista" y denunciaron que son "las consecuencias de los mensajes de odio de género que emanan las jerarquías gubernamentales".