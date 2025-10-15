Con la conclusión de Stranger Things en el horizonte, el gigante del streaming Netflix ha anunciado el desarrollo de una nueva serie sobrenatural titulada Prism. Este nuevo proyecto no solo contará con Millie Bobby Brown, la actriz que se hizo famosa como Eleven, sino que también involucra a figuras destacadas de la industria como la productora AGBO, los hermanos Russo y Rachel Brosnahan.

La premisa de Prism

Prism se presenta como una serie sobrenatural en la que Millie Bobby Brown interpretará a Cassie, una mujer con la capacidad única de comunicarse con los espíritus. La trama girará en torno a un fenómeno global que provoca la aparición de "visitantes" fantasmales en todo el mundo, una situación que solo Cassie podría detener. Esta misión le exigirá descubrir el origen del fenómeno antes de que desate un caos incontrolable.

La historia, basada en un relato corto incluido en la revista Assemble Artifacts y desarrollada por Assemble Media, ofrece a los espectadores una combinación de misterio, drama y elementos sobrenaturales. Desde su anuncio, Prism ha generado una considerable expectativa, aumentando el interés de quienes están familiarizados con el trabajo previo de Brown.

Un elenco y equipo de primer nivel

Además de Millie Bobby Brown, Netflix ha confirmado la participación de Rachel Brosnahan, conocida por su papel en The Marvelous Mrs. Maisel, aunque aún no se ha especificado su rol en la serie. La participación de Brosnahan no es casual, ya que su retorno a Netflix añade un valor dramático significativo al proyecto.

AGBO, la productora a cargo, es conocida por su participación en proyectos exitosos como The Electric State y las películas del universo de Marvel. Con figuras destacadas como Anthony Russo, Joe Russo y Angela Russo-Otstot al frente, se espera que Prism establezca un nuevo estándar en sus producciones.

Desarrollo y expectativas

Etan Frankel, conocido por su trabajo en series como Sin Vergüenza, ha sido designado como el showrunner de Prism. A lo largo de su carrera, Frankel ha demostrado habilidad para desarrollar narrativas dinámicas y mantener el interés de la audiencia.

Desde que Netflix y AGBO comenzaron a colaborar, han producido contenidos cinematográficos y televisivos que han captado la atención de millones de suscriptores en todo el mundo. Con Prism, tanto Brown como el equipo de producción pretenden continuar esta tendencia, ofreciendo contenido de alta calidad respaldado por un guion moderno y relevante.

Por el momento, el estreno de Prism no tiene una fecha oficial confirmada, pero se anticipa que la serie impulsará la carrera de Brown, quien utilizará su experiencia para dar vida a esta nueva aventura sobrenatural que combina misterio, intriga y la comunicación con el más allá.

