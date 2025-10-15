La Cámara de Senadores de Uruguay comenzó a tratar este miércoles el proyecto de ley de Muerte Digna, que podría llevar al país a legalizar la eutanasia. Sobre el mediodía, los legisladores dieron comienzo al debate en una sesión que se espera que se extienda por varias horas y concluya con la aprobación gracias a los votos del oficialismo y de varios senadores de la oposición.

En el inicio del debate, el senador por el Frente Amplio Daniel Borbonet tomó la palabra como miembro informante y allí destacó "la enorme responsabilidad" de legislar sobre un derecho.

"Lo que hoy tratamos es de profunda resonancia humana. Abordaremos temas que apelan a lo más íntimo de nuestra esencia: la salud, la dignidad, la libertad, la vida y la muerte", puntualizó.

Asimismo, destacó que el proyecto que los senadores votarán no obliga a nadie, sino que es una alternativa que en la actualidad no existe.

"Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie", señaló Borbonet.

El proyecto actual busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.