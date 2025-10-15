El World Tourism Forum Institute (WTFI) organizará uno de los encuentros globales más prestigiosos, el Global Tourism Forum (GTF) Reunión Anual 2025, del 19 al 21 de octubre de 2025 en Bruselas, Bélgica. Bajo el lema “Redefinir el turismo en un mundo cambiante”, el foro reunirá a jefes de Estado, ministros, representantes de organizaciones internacionales, líderes del sector e inversores para definir el futuro del turismo. De Argentina participará el economista especializado en turismo Mateo Bartolini.

Tres días de encuentro global en Bruselas para una industria que promete crear empleo en todo el mundo y diversificar la economía global.

El evento comenzará el 19 de octubre con una Cena de Bienvenida en Belga Queen, una referencia del turismo gastronómico de Bélgica y la Unión Europea. Será una velada especial que permitirá a los miembros de WTFI, ministros y jefes de delegaciones entablar diálogos de alto nivel e intercambio cultural.

El foro se llevará a cabo en el Museo Real de Bellas Artes de Bruselas, con la participación de Shaikha Al Nowais, Secretaria General electa de la Organización de Turismo de las Naciones Unidas, en la sesión inaugural.

Y discursos de apertura: Jean-Jacques Morin (Vicepresidente del Grupo Accor) y Bulut Bağcı (Presidente de WTFI). Entre las autoridades habrá responsables de las oficinas de turismo de Qatar, Dubai, Turquía, la Unión Europea y África.

De Argentina, fue invitado el magíster en estudios internacionales y economista Mateo Bartolini, quien acaba de finalizar sus estudios en la Unión Europea, en la Universidad Autónoma de Madrid, con un segundo máster, en desarrollo económico y políticas públicas aplicadas al turismo.

Además, en Bruselas, dentro del programa del foro, se celebrará la prestigiosa ceremonia de los World Tourism Awards 2025, donde se reconocerá a los 100 mejores destinos, líderes y empresas que están marcando la pauta en la industria turística mundial.

El segundo día estará enfocado en la sostenibilidad, la inversión, la inteligencia artificial, el ascenso de África, la aviación sostenible, los nuevos modelos de negocio y la economía azul de la intersección entre el turismo internacional transatlántico y la constitución naval.

“Redefiniremos el turismo”

El presidente de WTFI, Bulut Bağcı, afirmó: “El Global Tourism Forum 2025 no es solo una conferencia, es una plataforma para redefinir el futuro del turismo. Los líderes, inversores y responsables de decisiones reunidos en Bruselas abordarán todas las dimensiones del sector, desde la sostenibilidad hasta la inteligencia artificial. Nuestro objetivo es reconectar al mundo a través del turismo y construir colaboraciones duraderas.”