La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció el libro Lo que he visto y oído sobre mis cinco hermanos palotinos, escrito por Rodolfo Capalozza, sobre la masacre de la iglesia de San Patricio del 4 de julio de 1976.

Capalozza podría haber estado en la parroquia esa madrugada, pero la suerte quiso que no estuviera. En ese momento, un grupo de tareas ingresó y fusiló a sus compañeros: los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.

Él se salvó porque había ido la noche anterior al cine con Barbeito y Barletti, pero decidió ir directamente para la casa de sus padres, ya que tenía que estar temprano al día siguiente.

Su testimonio es recogido en el libro que fue declarado de interés para la comunicación social por impulso del legislador Claudio Ferreño. Capalozza también declaró ante el juez federal Daniel Rafecas, que investiga si una patota de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) perpetró la matanza.

"Hago votos para que la intervención judicial pueda dilucidar quiénes estaban en el auto frente al domicilio de la parroquia con personas armadas dentro de él, denunciado ante la seccional a la que pertenecía la casa parroquial en donde fueron asesinados. No queremos conocer sus nombres animados por la venganza. Si así fuera, no seríamos fieles al mensaje de los cinco. Ellos nos enseñaron el camino del perdón. También sabemos que el perdón no es sinónimo de impunidad y que la justicia es un valor esencial para la sana vida de una sociedad", dijo Capalozza.

Desde Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia saludaron la distinción del sacerdote. "Esperamos que prontamente haya avances en la instrucción para que los perpetradores y los cómplices del mayor ataque cometido contra la Iglesia católica en nuestro país no permanezcan impunes", señalaron.