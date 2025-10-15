La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan realizará este sábado una caravana hasta la Quinta de Olivos para exigir que se apliquen "de manera inmediata" las leyes de Emergencia Pediátrica, Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La caravana, de la que participarán también familiares de pacientes del Garrahan y diversas organizaciones de salud, partirá a las 14.30 desde el Congreso y estará acompañada por un ruizado.

La secretaria general de APyT, Norma Lezana, denunció que el presidente Javier Milei "parece no estar dispuesto a cumplir" con las iniciativas que se votan en el Congreso, desoyendo no solo el mandato popular, sino también el electoral.

En ese sentido, Lezana anunció que presentaron un amparo para denunciar "el empobrecimiento generalizado" del personal y la reducción del jardín maternal, donde expulsan a niños que pertenecen a la sala de 2 años y dejan sin vacantes a los bebés lactantes, mientras que "someten" a las maestras a un régimen "insostenible" con "salarios de hambre, jornadas excesivas y con mucha sobre carga laboral".

"Este es un Gobierno cruel y en esta movilización no vamos a estar solos porque nos vienen acompañando en esta lucha la comunidad universitaria y el colectivo de discapacidad, entre otros, que tienen un tremendo apoyo social", destacó la secretaria general de APyT.