El icónico cantante y compositor Charly García cumplirá 74 años el 23 de octubre y un grupo de fanáticos autoconvocados se organiza para hacer una vigilia en la casa del cantante, una noche antes a la espera de que, a las 12 de la noche, el artista apague las velitas.

“Estamos en una de las ciudades que nunca duerme y menos aún para recibir el cumple del Doc. Charly García”, sostuvieron en un comunicado de redes sociales donde, indirectamente, se hizo alusión al reciente título de doctorado Honoris Causa que la Universidad de Buenos Aires le concedió al músico.

Así que los seguidores del músico pidieron: “Es por ello que invitamos a quien quiera recibir su natalicio con nosotros, porque este es el aguante”. Al tiempo, consideraron: “Nos hace tanto bien desde que muchos tenemos uso de razón que lo mínimo es reunirnos en la puerta de su casa a cantarle el Feliz Cumpleaños”.

Por último, la publicación conjunta entre páginas musicales señaló: “Traete la guitarra, tirate unos temaikenes, si sos kamikaze y querés traer un teclado porque lo ves como una opción también ‘Bienvenidos al tren’”, insertaron en alusión a la pieza de Sui Generis. Por último, citaron: “Nos vemos el 22, 23 horas”.