El próximo martes, a las 19:00 hs, el prestigioso Cuarteto Gianneo ofrecerá un concierto en la Sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. La presentación forma parte del Ciclo de Música de Cámara, y la entrada será gratuita con reserva online. El conjunto, integrado por Nicolás Giordano y Sebastián Masci (violines), José García (viola) y Esdras Campos (violoncello), interpretará dos obras maestras del repertorio: el Cuarteto N° 2 en Fa mayor “Kabardinian”, Op. 92 de Sergei Prokófiev y el Cuarteto N° 14 en re menor “La muerte y la doncella”, D. 810 de Franz Schubert.

Fundado en el año 2000, el Cuarteto Gianneo se consolidó como una de las agrupaciones de cámara más destacadas del país. A lo largo de su carrera ofreció más de 500 conciertos, dedicando una parte esencial de su trabajo a la música argentina. Estrenó más de 100 obras de compositores nacionales, y llevó su repertorio a escenarios emblemáticos como el Teatro Colón, el Teatro Argentino, la Usina del Arte, el Auditorio de San Juan y el Teatro San Martín de Córdoba. También se presentó en ciclos del Mozarteum, Fundación Konex y La Bella Música, entre otros.

El grupo realizó giras internacionales por Uruguay, Colombia y México, y grabó discos de referencia como la Integral para cuarteto de Luis Gianneo, proyecto que incluyó la primera grabación mundial de varias obras argentinas, junto a Rodolfo Mederos como artista invitado. Su tercer álbum, dedicado nuevamente a Gianneo, confirma el compromiso del ensamble con la difusión del repertorio nacional.

El Cuarteto también interpretó por primera vez en la Argentina la obra integral para cuarteto de Ginastera, incluido el estreno de su Tercer Cuarteto. Además, realizó el ciclo “Beethoven & Cía” en Radio Nacional, que reunió la interpretación integral de los cuartetos del compositor alemán junto a piezas de autores argentinos.

Su excelencia artística fue reconocida con múltiples distinciones: fue elegido “Mejor Conjunto de Cámara Argentino” por la Asociación de Críticos Musicales en 2007, 2009, 2015 y 2017. La Legislatura Porteña declaró a sus integrantes “Personalidades Destacadas de la Cultura” en 2018 y, un año más tarde, la Fundación Konex les otorgó el Diploma al Mérito y el Konex de Platino como “Mejor Conjunto de Cámara de la Última Década”.

Las entradas gratuitas estarán disponibles desde el viernes 17 de octubre a las 12:00 hs, a través del enlace publicado en la web y redes sociales del Teatro Argentino. Las personas mayores de 65 años podrán reservar sus tickets de forma presencial ese mismo día, entre las 12 y las 18, en la boletería del Teatro (presentando DNI).