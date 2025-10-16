La niña de diez años internada en el Hospital Garrahan, tras resultar gravemente herida por la explosión de un experimento que simulaba un volcán en una feria de ciencias de una escuela de la localidad bonaerense de Roncagua, evoluciona favorablemente, según indicó el último parte médico difundido por esa institución.

El parte difundido este miércoles por la tarde por la Dirección Médica del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” informó que la nena “evoluciona en forma favorable, sin soporte respiratorio” y reveló que comenzó a “recuperar la conciencia en forma paulatina, respondiendo a órdenes simples”.

La nena permanece internada en una sala de cuidados intensivas del hospital pediátrico porteño, donde fue operada y es atendida por un equipo de especialistas. El parte explicó también que la paciente está acompañada por ambos padres y que los médicos “realizan un seguimiento clínico estrecho".

Cómo fue el accidente en la feria de ciencias

El accidente ocurrió el jueves 9 de octubre, durante la feria de ciencias del colegio Instituto Comercial Rancagua, ubicado a unos 15 kilómetros de Pergamino. En ese contexto, un experimento que simulaba la erupción de un volcán -una maqueta que contemía azufre, carbón y salitre- explotó y provocó heridas en más de diez personas que se encontraban en el lugar.

Una de ellas fue una niña de 10 años, que se encontraba en primera fila y fue la más afectada por la explosión. Tuvo que ser trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario hacia el Hospital de Pediatría más importante del país.

Inicialmente la niña tenía quemaduras en el rostro y una grave lesión en el maxilar izquierdo producto de un fragmento metálico que le ingresó al cráneo. Frente a este diagnóstico fue urgentemente derivada para una cirugía maxilofacial de alta complejidad.

La investigación

Según el diario La Opinión de Pergamino, la explosión se habría producido por la combustión de materiales inflamables utilizados para hacer las veces de volcán. La investigación está a cargo del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, Fernando Pertierra, pretende descubrir cuáles eran esos elementos.

"Estamos disponiendo peritajes, secuestramos documentación y estuve en el lugar", dijo el encargado de conocer cómo se llegó a la explosión. Además aclaró que deberán "determinar si esto se debió a una negligencia del profesor o no" y agregó que "la escuela cumplió con los requisitos", dado que fuera del establecimiento estaban las ambulancias y dotaciones de bomberos necesarias para el evento.







