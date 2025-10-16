La justicia entrerriana dictaminó este jueves 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta, tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este lunes en un descampado de Entre Ríos.

Los fiscales del caso, Daniela Montangie y Tomás Tscherning, imputaron a Laurta por el delito de homicidio criminis causa.

La principal hipótesis de los investigadores es que el acusado mató a Palacio -a quien había contratado para hacer un viaje a la localidad santafesina de Rafaela- para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio.

La audiencia de imputación en Concordia terminó minutos antes de las 11, luego de lo cual Laurta fue llevado hacia la cárcel en la que está detenido. Al momento del traslado, lanzó un insólito grito ante la prensa presente en la sede judicial: "Yo liberé a mi hijo de una red de trata. Investiguen", dijo.

En las próximas horas, el acusado será trasladado a la provincia de Córdoba, donde la justicia lo imputará por el doble femicidio. “Por el momento se le imputó hechos en Entre Ríos y lo que pasó en Córdoba es de esa jurisdicción, pero ya tomamos contacto con la defensa oficial de allá para coordinar a futuro las distintas acciones”, señaló el abogado defensor, José Luis Legarrate.