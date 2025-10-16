En el marco de la celebración por el Día de la Lealtad, que se realiza todos los 17 de octubre desde 1945 como recordatorio del día en el que el pueblo obrero acudió voluntariamente hacia la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, y a raíz de la sentencia proscriptiva vigente contra la expresidenta Cristina Kirchner, el Partido Justicialista, sindicatos, organizaciones sociales, y militantes marcharán en conjunto este viernes desde las 16 hacia San José 1111, el domicilio en el barrio porteño de Constitución donde la titular del PJ cumple condena desde julio.

De acuerdo con la iniciativa “Leales de Corazón” desde el PJ Nacional, a las 16 se convocó a concentrarse en dos puntos de referencia de la Ciudad de Buenos Aires: por un lado, en la estación de Retiro, y por el otro, en la estación del barrio de Constitución. Desde ahí marcharán dos columnas hacia el departamento de Cristina Kirchner. Quienes no puedan acudir a la movilización fueron invitados a dirigirse a las 17 directamente al epicentro de la jornada.

El camino de las dos caravanas hacia el departamento de Cristina Kirchner por el Día de la Lealtad. (Imagen: Redes sociales)





Los organizadores señalaron que "ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública".

Además, remarcaron que "la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución".

La consigna marca: "Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón", en una actividad que se llevará a cabo una semana antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.