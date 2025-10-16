El exparticipante de Gran Hermano Joel Ojeda fue imputado por promocionar juegos de azar ilegales desde sus redes sociales, luego de un allanamiento que se hizo en la madrugada de este jueves en su domicilio del barrio de Muñiz, partido de San Miguel.

El operativo, a cargo de la Policía Judicial, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, se llevó a cabo luego de una larga investigación sobre Ojeda, que según indica la acusación promociona juegos de azar ilegales desde al menos enero de 2025, "pese a haber sido previamente advertido por la justicia sobre la ilicitud de su accionar”.

En la vivienda del exparticipante de GH se secuestró un iPhone 15, $398.930 en efectivo, y dos notebooks de alta gama, que serán sometidas a peritajes.

El jefe del operativo, Comisario Mayor Pablo Machicote, informó que este procedimiento se suma a los más de 30 allanamientos realizados en el último tiempo, en el marco de una investigación más amplia sobre juegos de azar clandestinos, que también llevó al bloqueo de cerca de 2.300 perfiles y publicaciones en redes.

Según el informe oficial, Ojeda está acusado de infligir el artículo 301 bis del Código Penal Argentino que establece penas de 3 a 6 años de prisión para quienes “organicen, administren o exploten sistemas de juegos de azar sin la autorización correspondiente”.