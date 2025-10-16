El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del MST en el FIT-U Alejandro Bodart cree que su espacio puede capitalizar el descontento social con la polarización política en las elecciones legislativas.

Así lo expresó en diálogo con la 750: "Somos una opción que cada día tiene más peso, de hecho venimos de la elección de septiembre, donde hicimos una muy buena elección en provincia, y en distritos de mayor composición de trabajadores aumentó el voto. La sección en la que más votos sacamos fue la tercera, y en distritos grandes como La Matanza sacamos casi el diez por ciento", argumentó Bodart.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde la coalición de partidos de izquierda trotskista presenta a la dirigenta del Partido de los Trabajadores Socialistas, Miryam Bregman, y a la también candidata a legisladora del MST, Celeste Fierro, también auguró una elección importante para el FIT-U.

"Hace dos años atrás era muy difícil para la izquierda superar la polarización y permitirle tener diputados nacionales y provinciales, concejales. Yo creo que eso muestra un desarrollo nuestro territorial", insistió el candidato a legislador en En el ojo de la tormenta.

Y continuó: "Creo que el cambio en el humor social hace que muchos que votaban una cosa ahora voten otra. Y esto me lleva también a una conclusión: estamos eligiendo diputados, yo creo que es importante discutir qué diputados no se van a dar vuelta al otro día, y creo que el único bloque que se mantiene permanentemente fiel a los intereses de la gente somos nosotros".

Las encuestas en general ubican a los candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad por encima del 6 por ciento, con picos en la Ciudad de Buenos Aires, que, en los estudios más optimistas, indican que alcanzarían hasta el 10 por ciento de la intención de voto total.