Un ataque a tiros desde una moto tuvo como blanco uno de los laterales del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario en la tarde de este jueves. Los disparos no dejaron heridos, pero provocaron conmoción en el efector de Pellegrini y Crespo, que en diciembre de 2023 ya había sido blanco de otro atentado simila en medio de disputas entre bandas. En esa oportunidad, La subdirectora del hospital Andrea Becherucci había lamentado el grave atentado en el hospital, blanco de un ataque armado cuando gatilleros en moto efectuaron al menos un disparo contra el ingreso de calle Vera Mujica

Los primeros reportes de ayer sobre la intimidación armada en el macrocentro rosarino indican que uno o dos atacantes a bordo de una moto efectuaron al menos cuatro disparos contra el acceso de calle Crespo, donde se encuentra la guardia del hospital. Los impactos no eran visibles, al menos a simple vista.

El ataque de este jueves no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los agresores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).

Según el parte oficial, a las 17.34 el destacamento policial del Heca informó que "dos masculinos a bordo de una moto realizaron disparos hacia el edificio". “Se comisionaron móviles, quienes a su arribo informan afirmativo. Unidades próximas se encuentran en procura de los autores”, detalla el reporte. Fuentes policiales confirmaron que se recogieron vainas servidas en la calzada, aunque no se registraron daños estructurales importantes ni heridos.

Minutos después del hecho, patrullas policiales acordonaron la zona y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) comenzó con las pericias. El tránsito por Pellegrini estuvo interrumpido mientras los investigadores levantaban rastros de balas y analizaban las cámaras de seguridad del entorno.

Este mismo día fue dado de alta en el Heca Dylan Cantero, quien fue baleado en la pierna derecha en Caña de Ámbar al 1800, a pocos metros de su casa, el miércoles por la tarde. Según relató la víctima, los sicarios se movilizaban en un vehículo.

El joven de 21 años, vinculado a Los Monos, venía siendo objeto de amenazas y escraches en pancartas que sus rivales, la banda de Los Menores, colgaron en distintos puntos de la ciudad en 2025.