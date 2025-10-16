Patricia Bullrich pasó por la señal de streaming Carajo, un medio paraoficialista, y dejó una sugestiva reflexión sobre la ciudad de Rosario cuando la consultaron sobre la situación allí.

"Rosario era una ciudad fantasma. No había escuelas, estaban todos los bares cerrados, de casualidad encontrabas un almacén abierto", afirmó la ministra de Seguridad. "Ahí dijimos: redoblamos o nos ganan. Fuimos a fondo barrio por barrio. ¿Por qué no podemos hacer esto en la provincia de Buenos Aires? Porque Kicillof no quiere", añadió.

Así quiso graficar la situación de la ciudad santafesina antes de la implementación del Programa Bandera, presentado como "una estrategia federal integral diseñada para recuperar el control territorial en Rosario y su área metropolitana, una de las zonas más afectadas por la violencia narco en la Argentina".

La funcionaria se regodeó en los avances en materia de seguridad y consideró que "hoy Rosario tiene movimiento, actividad y esperanza" y que "es una muestra de que cuando se trabaja en equipo, los resultados llegan”.

Las reacciones en redes sociales a las insólitas palabras de Bullrich



