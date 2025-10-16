Luego de varias horas de interrupción, se reabrió el tránsito en ambos sentidos de la avenida General Paz, luego de que se retiraran los restos de un puente peatonal, que había sido embestido y derribado por un camión en horas del mediodía.

El incidente, que no causó heridos ni víctimas, se produjo a la altura de la calle Madariaga, en el barrio porteño de Villa Lugano, cuando un camión -equipado con una pluma- rozó la estructura del puente y provocó la caída del mismo y un caos de tránsito en la zona.

En las imágenes de video puede apreciarse cómo el vehículo embiste el puente y de inmediato cae una parte, mientras que otro camión que venía detrás logró frenar justo a tiempo.

Una grúa de la empresa Autopistas del Sol (AUSOL) trabajó durante varias horas para reabrir, primero el tramo en sentido Río de la Plata, y luego en sentido Riachuelo.

El derrumbe del puente metálico fue causado por una negligencia del chofer del camión: “Lamentablemente un camión que entró desde la Provincia hacia la Ciudad no tuvo en cuenta la altura de toda su carga y embistió el puente peatonal”, explicó el director del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad, Leandro Ricciardi, en declaraciones a la prensa.

Además, agregó: “Todos los puentes de la avenida General Paz están señalizados, incluso está el cartel indicativo en la zona. En este caso particular además de la infracción por la falta cometida realizamos un test de alcoholemia”.