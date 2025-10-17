La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la “autodeterminación de los pueblos” y rechazó cualquier injerencia o intervención sobre un país, al fijar su postura sobre la participación de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.

La víspera se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y estudia la posibilidad de llevar a cabo ataques terrestres contra “el narcotráfico” en el país sudamericano.

“La autodeterminación de los pueblos y no al injerencismo y la invasión”, respondió la mandataria mexicana, a una pregunta sobre el tema durante su habitual conferencia de prensa matutina, desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Sheinbaum expresó que ello no es solo por convicción, “sino porque así está establecido en nuestra Constitución”.

El Gobierno estadounidense desplegó desde agosto pasado buques y aviones de guerra en el mar Caribe frente a aguas de Venezuela, al enarbolar la bandera de la lucha contra el narcotráfico.

El hecho ha sido repudiado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien considera las acciones como una amenaza no solo para su país, sino para la región entera, al denunciar los hechos ante organismos internacionales.