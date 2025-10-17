El primer candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, dijo que “Provincias Unidas es la versión de la derecha en la que están trabajando algunos sectores de la sociedad que están preocupados porque se pueden quedar sin una alternativa competitiva desde el punto de vista electoral en 2027 ”.

El dirigente radical está en los últimos días de campaña para conseguir una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires y puso el foco en el espacio que crearon algunos gobernadores como Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, entre otros. En declaraciones radiales Alfonsín señaló que “Provincias Unidas es Juntos por el Cambio. Son los mismos partidos que en la segunda vuelta de 2023 aconsejaron votar a Milei a pesar de que era evidente lo que iba a hacer este señor, sobre todo en términos republicanos y democráticos”.“

Y agregó: "Además, desde 2023 hasta hace dos o tres meses acompañaron todas las iniciativas que envió el Presidente al Parlamento. Sin ellos, el oficialismo no las hubiera podido aprobar. Luego empezaron a cambiar cuando vieron que las encuestas daban muestras de que gran parte de la sociedad estaba cansada de las políticas de Milei y se daba cuenta de que era necesario un cambio”.

Alfonsín también criticó el alineamiento de Milei con Trump: “Le hemos cedido a los Estados Unidos parte del manejo de la economía, de la política exterior y de la política cambiaria. Seguramente los compromisos que pueda asumir Milei serán perjudiciales para la Argentina, porque los Estados Unidos no va a exigirle decisiones que perjudiquen al estado norteamericano”.