El fútbol es mucho más que fútbol: la suma de sus partes, enfocada en clave de fenómeno cultural, arma un universo en expansión que va de lo esperable ªlas camisetas, los camperones, la pelota, los botines– a todo lo demás; es decir, a la literatura, el cine, la fotografía, la música, el gaming, la moda, la política, la identidad, el barrio, la Patria y cuantos etcéteras tengas a mano.

En esa jugosísima fruta clavará sus tapones FUTCON, el primer festival de fútbol, creatividad e innovación de América Latina, que propondrá en sus dos jornadas (22 y 23/11 en la CC Konex) una oferta meta-futbolera de experiencias y objetos.

No se puede no empezar por la feria de camisetas, que promete piezas vintage, internacionales, locales y rarezas, pero el plan seguirá con propuestas artísticas (música, fotografía, instalaciones, publicaciones), merchandising puro y duro, conferencias, espacios de networking y diversas atracciones ligadas al deporte emblema del planeta Tierra.

El plantel de disertantes incluirá a Drake Ramberg (diseñador de jerseys de Nike en los '90), a Pepe Peretta (aerografista experto en telones de hinchadas), Ariel Winograd (director de Coppola, el representante, la biopic sobre el manager de Diego Maradona), Luis Callegari (creador de la camiseta de la Selección Argentina campeona en el Mundial Qatar 2022) y Antonello Colaps (impulsor de la Coppa Pizzeria, torneo-performance napolitano disputado en un Coliseo de containers). Y el rubro fotos incluirá muestras como la colectiva internacional Cuerpas reales, hinchas reales o como los ensayos sobre el legado racinguista de Daniela Dadamo.

No trates de entenderla… disfrutala.





