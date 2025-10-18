Thiago Almada regresó de su lesión y marcó el gol que le dio la victoria Atlético de Madrid 1-0 sobre Osasuna, para alcanzar el cuarto lugar en la tabla general. En el estadio Metropolitano, los de la capital iniciaron el partido con Julián Alvarez y Nicolás González entre los titulares, pero en la segunda etapa ingresaron Almada y Giuliano Simeone.

El volante exVélez marcó su gol, luego de una asistencia de Giuliano Simeone. Almada retornó a la actividad, tras un parate de un mes por una lesión muscular.

Barcelona, más temprano, derrotó en el tiempo adicionado 2-1 a Girona, donde fue titular el guardameta argentino Paulo Gazzaniga, y se trepó a la punta de la Liga de España, cuando el Real Madrid aún debe jugar.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Hansi Flick fueron realizados por Pedri y Ronald Araújo, mientras que la conversión del equipo liderado por Miguel Sánchez Muñoz llegó de la mano de Axel Witsel.

Durante el transcurso del primer tiempo del duelo, el Barcelona desplegó una sólida estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades claras de gol. A los 13 minutos, Pedri abrió el marcador con una jugada individual dentro del área, el mediocampista manejó la pelota delante de toda la defensa y ejecutó un disparo preciso que sorprendió al arquero argentino Paulo Gazzaniga.

Witsel igualó el partido siete minutos desués con una chilena que descolocó al guardameta polaco Wojciech Szczęsny. En el complemento del enfrentamiento, el Barcelona realizó un fuerte esfuerzo en el aspecto ofensivo, pero su rival desplegó una sólida defensa que embarró la fluidez del ataque.

Sin embargo, en el descuento, el defensor central Ronald Araújo aprovechó el pase del neerlandés Frenkie de Jong y envió la pelota a fondo de la red. Por otro lado, el Sevilla cayó 3-1 con Mallorca.



