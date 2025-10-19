La Primera Nacional se vio envuelta en un episodio confuso y repudiable este domingo por la suspensión del duelo Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Deportivo Madryn, después que el árbitro Lucas Comesaña denunciara amenazas de muerte por parte de los directivos del club norteño en el vestuario durante el entretiempo.

En la primera etapa del duelo que se jugó en estadio 23 de Agosto, Gimnasia de Jujuy se fue al descanso en ventaja gracias al tanto de Alejandro Quintana, quien abrió el marcador a los 42 minutos, aunque un minuto antes del cierre Matías Noble vio la tarjeta roja, dejando a los locales con diez jugadores.

Según Doble Amarilla, el juez del encuentro dijo que fue amenazado de muerte durante el entretiempo y que lo "llevarían preso" al finalizar el partido. Además, los directivos del club jujeño habrían ingresado al vestuario con una denuncia por discriminación y le dijeron "que no iba a salir", lo "iban a matar" y se iba a ir "esposado" del estadio.

Ante este panorama, Comesaña decidió no reanudar el juego al no tener las garantías necesarias. De confirmarse los hechos, el club jujeño se expone a una dura sanción. En cuanto a lo deportivo, el conjunto visitante decidió emprender el viaje de regreso a Puerto Madryn, por lo que el encuentro no se reanudará en lo inmediato.

El propio Comesaña confirmó los hechos y dio su versión: "El partido está suspendido, resolverá el Tribunal. Sufrimos amenazas dentro del vestuario mismo por parte de dirigentes locales. No fue sólo a mí, fue al cuerpo arbitral", inició en su descargo.

Y posteriormente abundó: "Seguramente haremos la denuncia ante la policía dentro del vestuario. También hubo cosas en la previa y el durante, ya se enterarán donde corresponde. Tenemos identificados a quiénes fueron; ingresaron directamente los dirigentes al vestuario", disparó el referí.

Por su parte, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, comentó: "No nos causa gracia hacer tres mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario, trató de ordenar la cuestión de los alcanzapelotas. Nosotros preferimos jugarlo, pero no podemos ir en contra si no están dadas las garantías. No podemos poner en riesgo salubridad ni estado físico de los árbitros, tenemos que hacer caso", asumió el mandatario.

Por último, el que salió a poner paños fríos fue Walter Morales, máximo responsable de Gimnasia de Jujuy: "Consideramos que no hay cancha en el mundo que no se insulte, pero según el arbitro pasaron algunas cosas. Yo no sabía qué pasaba, entré a pedirles disculpas en nombre del club y les garanticé la seguridad. Este es un estadio que tiene mucha seguridad. No pongo en tela de juicio lo que dice el árbitro, ni quiero sembrar dudas; me preocupa la situación. Se pone en juego un año de mucho sacrificio", concluyó.