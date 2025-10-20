* Comenzó el rodaje de Cautiva, la producción original de TNT y Flow, que se adentrará en un convento de clausura en pleno siglo XXI. Basada en una historia real, protagonizada por Carolina Kopelioff, Julieta Zylberberg y Lorena Vega, la serie contará con seis episodios y estará dirigida por Paula Hernández (Las siamesas) junto a Jazmín Stuart. Habrá una madre superiora complicada y una mujer en búsqueda de su propia fe y libertad. “Estamos muy entusiasmados con las directoras, el elenco y el equipo que se armó para esta nueva coproducción. Con proyectos como este, seguimos apostando a grandes historias que atraigan a las audiencias por sus personajes, su narración o su representatividad”, señaló Martín Crespo, uno de los responsables para la región de Warner Bros. Discovery .

* La segunda temporada de Las gotas de Dios se estrenará por Apple TV+ a comienzos de enero del próximo año. Drama familiar de origen francés, con acento nipón, multilingüe y ganadora del Premio Emmy Internacional, en donde dos enólogos se disponen a descubrir el origen del mejor vino del mundo. Lo que comienza como la búsqueda de un legado, se convertirá en un viaje por continentes y siglos, desenterrando historias olvidadas, rivalidades ocultas y secretos enterrados durante generaciones. Chin chin por los hermanos Léger.

* Tras el suceso de Monstruo: la historia de Ed Gein, Ryan Murphy le dará lugar a Todo Vale con estreno asegurado por Disney+ para el próximo 4 de noviembre. En este drama, un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un estudio dominado por hombres para abrir su propio y poderoso bufete. Cual Almodóvar pérfido y hecho en L.A., el productor reúne un elenco con viejas compañeras como Sarah Paulson y Naomi Watts, junto a Glenn Close y Kim Kardashian.





El personaje

Molly Wells de Loot (Maya Rudolph). La mujer más rica del mundo sigue con su viaje de autodescubrimiento y su imposibilidad de donar los 87 mil millones de dólares que posee en cuenta bancaria. Podrá estar enamorada de nuevo, quedar perdida en una isla, al frente de una fundación benéfica, pero siempre con las uñas doradas. La rica que lloraba, ahora se divierte. Apple TV+ acaba de estrenar su tercera temporada.



