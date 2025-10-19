Con las finales de los deportes de conjunto y sus respectivas premiaciones, el sábado llegó a su fin la edición número 34 de los Juegos Bonaerenses. Más de 30 mil finalistas de los 135 municipios compitieron durante seis días en más de 100 escenarios distribuidos en Mar del Plata y la región costera provincial. La delegación local se quedó con el primer lugar del medallero.

General Pueyrredon lo encabezó con un total de 36 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce, en tanto que el podio lo completaron Almirante Brown en segundo lugar (36, 16 y 9 respectivamente) y el último tricampeón Lomas de Zamora (36, 14 y 14) en el tercer escalón. Los anfitriones se destacaron principalmente en natación y atletismo, además de obtener preseas en deportes como el judo, lucha, taekwondo, tenis, vóley, rugby, básquet 3x3, futsal y pádel, entre otras. Tuvo ganadores también en la prueba Bonaerenses en Carrera, en disciplinas PCD como boccia y goalball, mientras que entre las actividades culturales sobresalió en artes plásticas y fotografía.

Al respecto, el ministro Andrés Larroque remarcó que “sostener esta política pública fue un verdadero desafío en tiempos muy difíciles, con un Gobierno nacional que decidió desfinanciar a las provincias”, y por ello, destacó que esta edición pudo llevarse a cabo “gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof, y al compromiso de los intendentes y responsables de deporte de los 135 municipios”.

Además, afirmó que “el deporte es una fábrica de comunidad, de generar y fortalecer lazos”, y destacó que en diez años “duplicamos la cantidad de participantes y este año fue un récord en la Argentina de Milei, con un esfuerzo muy grande de inversión”.

El subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, por su parte, sostuvo que los Juegos “son la política pública deportiva más importante del país con 34 ediciones ininterrumpidas” y agregó: “Cuando un gobierno invierte en deporte también invierte en educación, salud y desarrollo humano. Ese es el camino que defendemos.”

Durante la jornada del sábado, la actividad concluyó con las finales de deportes de conjunto como bádminton, básquet, cestoball, fútbol, handball, rugby y sóftbol, entre otros. En este marco, Cardozo, junto al resto de los funcionarios de la Subsecretaría de Deportes, recorrió diversas escenarios para acompañar a los participantes, quienes con mucha esfuerzo y dedicación lograron superar distintas instancias hasta llegar a la Final Provincial en Mar del Plata.

Las finales de los Juegos Bonaerenses se llevaron a cabo entre el 13 y el 18 de octubre y contaron con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores. Este año se alcanzó un nuevo récord de inscriptos con más de 480.000 participantes.