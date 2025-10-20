Estados Unidos formalizó el swap por 20.000 millones de dólares con Argentina
Antes de que abran los mercados y días de las elecciones, Donald Trump dio otro paso más en su rescate a Javier Milei: formalizó el swap de Estados Unidos con Argentina por 20 mil millones de dólares. El anuncio corrió por cuenta del Banco Central, que hizo pública la firma de un "acuerdo de estabilización cambiaria" por ese monto con el Departamento del Tesoro norteamericano.
¿Sabe Scott Bessent dónde se metió?
Por Eduardo Aliverti
Detenerse en la humillación que sufre Argentina a manos de su gobierno inédito es un repiqueteo necesario, porque nunca estará de más informar y opinar sobre las condiciones en que sumieron al país. Pero eso no alcanza para establecer una plataforma de ideas alternativas. Y en todo caso, ¿cuándo es el momento de hacerlo?
Trump dice que los argentinos "están muriendo, están luchando por sus vidas"
El presidente estadounidense, Donald Trump, definió a la Argentina como un país que "no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir, si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... El presidente de Argentina esta haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo".
Un narco que amenaza con hacer temblar al Gobierno
El día que Fred Machado diga esta boca es mía, "se cae el país mañana", según amenazó él mismo. La frase surge de una entrevista al narco que financió a José Luis Espert con por lo menos un millón de dólares .“Si hablo, se cae el país”, fue la contundente amenaza que le envió al Gobierno, al que también le advirtió que su deseo era quedarse en el país y no someterse a la justicia norteamericana, que lo acusa de de lavado de activos, estafas y narcotráfico. Este domingo se confirmó, además, que su extradición a los Estados Unidos ya tiene fecha oficial: será el próximo 5 de noviembre. La confirmación llegó a través de una comunicación de Interpol a la justicia federal de Neuquén, poniendo punto final a un largo proceso judicial, que había sido estirado durante años por la Corte Suprema de Justicia hasta que se desató el escándalo que terminó con la candidatura de Espert.