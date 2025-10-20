Un narco que amenaza con hacer temblar al Gobierno

El día que Fred Machado diga esta boca es mía, "se cae el país mañana", según amenazó él mismo. La frase surge de una entrevista al narco que financió a José Luis Espert con por lo menos un millón de dólares .“Si hablo, se cae el país”, fue la contundente amenaza que le envió al Gobierno, al que también le advirtió que su deseo era quedarse en el país y no someterse a la justicia norteamericana, que lo acusa de de lavado de activos, estafas y narcotráfico. Este domingo se confirmó, además, que su extradición a los Estados Unidos ya tiene fecha oficial: será el próximo 5 de noviembre. La confirmación llegó a través de una comunicación de Interpol a la justicia federal de Neuquén, poniendo punto final a un largo proceso judicial, que había sido estirado durante años por la Corte Suprema de Justicia hasta que se desató el escándalo que terminó con la candidatura de Espert.