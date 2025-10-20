El diputado nacional por Encuentro Federal Esteban Paulón se refirió este lunes a la estafa con la criptomoneda $Libra, promocionada y difundida por el Presidente Javier Milei, y cuestionó la lentitud judicial sobre el tema.

Consultado por el estado de la causa, Paulón lamentó: “La Justicia argentina avanza muy poco. Pero sí vemos muchos avances en Estados Unidos”.

En las últimas horas, la jueza federal de Nueva York Jennifer Rochon complicó la situación del Presidente Milei y de su hermana al rechazar la solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión que pedían autorización para obtener pruebas en Estados Unidos con el fin de vincular al Estado argentino con la estafa.

Al hacer esto, la magistrada afirmó que los ingresos que generó ese proyecto digital podrían ser del presidente Javier Milei, su hermana Karina y algunos impulsores como Hayden Davis, más que de la República Argentina.

Paulón se manifestó conforme con esta decisión: “Está evaluando que el dinero que se estafó a los ciudadanos sería responsabilidad de ellos y no del Estado argentino.”

Y añadió: “Porque en algún momento se evaluó la posibilidad de que se denunciara al Estado argentino. En relación con Libra, obviamente, no tenemos por qué hacenos cargo del dinero que bolsiqueó el Presidente y su hermana”.

Algo similar expresó sobre la nueva deuda con Estados Unidos: “Yo creo que el próximo gobierno tiene que plantear la insustentablidad de la deuda y la ilegitimidad. Se aprobó la deuda por un DNU irregular”, cerró.