Ignacio Contreras, concejal electo de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de San Vicente, fue detenido este domingo acusado de realizar disparos durante una discusión con su pareja. La Policía encontró un arma de fuego calibre 9 mm y vainas servidas en la casa del edil, que debería asumir en diciembre próximo, y se abrió una causa por "amenazas agravadas".

El comando de patrullas de San Vicente acudió hasta el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre camino Once Boca, por denuncias de una pelea. El alerta se dio luego de que se escucharon dos detonaciones de arma de fuego dentro de la vivienda. En el lugar, el personal policial entrevistó a Agustina Jiménez, de 24 años, quien manifestó haber mantenido una discusión con Contreras.

Ignacio Contreras, concejal electo de LLA, debe asumir su banca el 10 de diciembre.





Jiménez sostuvo que fue el concejal electo de LLA quien había hecho los disparos. Al realizar una inspección en el lugar, el parte policial describe que en el baño de la planta baja hallaron un arma de fuego calibre 9 mm y vainas servidas.

La fiscal Karina Guyot ordenó la detención del concejal y se ordenó la realización de peritajes y el secuestro de los elementos hallados. La pareja de Contreras fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para tomarle declaración en la causa caratulada como amenazas agravadas.

Contreras, que tras los hechos fue trasladado a la comisaría Primera de San Vicente, es conocido en la zona por ser propietario de la fábrica y cadena de comercios "Lácteos Mi Viejo".