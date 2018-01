JUEVES 4

Fidel Nadal en |&| Reggae Night, Boddah, Serrano 1291. A las 23.

La Descarga en Sheldon, Honduras 4969. A las 21.

Manjar, Dizzy Espeche, Galácticos, Josefita, 9 Menos Cuarto, Aura, Facundo Parini y RC Los Bronson en el Pre Cosquín, Makena, Fitz Roy 1519.

A las 20.

VIERNES 5

Carajo en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 19.

Bombas de Amor y Pelea de Gallos en Club V, Corrientes 5008. A las 23.

Pez y Sig Ragga en Fiesta Clandestina, Groove, Santa Fe 4389. A las 22.

Debora Dixon & la Fundación del Funk en Bebop Club, Moreno 364. A las 21.

Djs Pareja y Dianmin en Fiesta Fun Fun, The Shamrock Basement, Rodriguez Peña 1220. A las 24.

Sin Filo, Rigoberto, Tormo y La nieta de ojos rojos en City Bar XL, Fondo de la Legua 2550, Martínez. A las 20. Llevar un juguete.

Mal Momento y Los Mentirosos en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes. A las 20.

Nihilismo, Resistance, Visión y Estallido Social en Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560.

A las 22.

SÁBADO 6

Carajo en Auditorio Sur, Av. Meeks1080, Temperley. A las 20.

Bombas de Amor y Fantasmagoria en Club V, Corrientes 5008. A las 23.

The Martinez Brothers, Beth Ditto, Oh My God It’s The Church, Louta y Brett Love en Punta del Este Summer Festival, Playa Motoya, La Barra, Punta del Este. Desde las 16.

Sergio Pangaro en Bebop Club, Moreno 364. A las 23.

La Casita Rodante en Despertándonos, Alvear 726, Quilmes. A las 21.

La Escuela del Desaprender en Teatro El Refugio, Maipú 540, Banfield. A las 22.

Sauron, Mundos, Furgonautas y Proyecto Quasar en La Cúpula Bar, Pte. Perón 2687, San Justo.

A las 22.

Sin Botones, Voodoo y Que Se Kurta en Sereno Bar, Ruta 205 y Salvadore, Ezeiza. A las 22.

C4 y Raíz Negra en City Bar XL, Fondo de la Legua 2550, Martínez. A las 23.

Chevy Rockets y Estilo Ilógico en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes. A las 23.

Expulsados y Clase 76 en White Vinyl, Hipólito Yrigoyen 13.233, Adrogué. A las 23.

Don Lunfardo y el Señor Otario en Abbey Road, Juan B. Justo 620, Mar del Plata. A las 23.

DOMINGO 7

2 Minutos en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes.

A las 20.

Malajunta Malandro y XXL Irione en It’s A Trap, C.C. Konex, Sarmiento 3131. A las 18.

Los Barreiro y dj Fabián Dellamonica en Sheldon, Honduras 4909. A las 20.