La secretaria Electoral Nacional de Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, aseguró que “está todo listo” para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, en las que la provincia renovará nueve bancas de diputados nacionales. “Estamos cerrando ahora el tema de autoridades de mesa. Tenemos confirmado un 70%, así que apelamos a la responsabilidad de todos los convocados para que se presenten el domingo a las 7.15 en los establecimientos de votación”, señaló Gutiérrez en declaraciones a El Tres. La funcionaria remarcó la importancia del rol de las autoridades de mesa para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.
