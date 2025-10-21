Desde Barcelona

UNO Rodríguez conoce a alguien que no vacila en afirmar que Woody Allen es tan importante como William Shakespeare. Es decir: Rodríguez se conoce a sí mismo. Sí: suena exagerado, puede ser, quién sabe. Volvamos a conversarlo en unos cuatrocientos años. En cualquier caso, uno y otro --Shakespeare y Allen-- pintan el escenario de su aldea global y han conseguido lo que pocos: la lograda creación de estereotipos originales, de personales-lugares comunes-símbolo sin los cuales nos resultaría todavía un poco más difícil comprender a ese tipo que todas las mañanas nos mira desde el espejo y nos pregunta ¿ser o no ser?; ese tipo que nos explica que no es que a él le dé miedo la muerte, sólo que no quiere estar allí cuando ésta suceda. Y Shakespeare, Freud, Hitler, el Che Guevara, James Dean, los Beatles... Woody Allen no desentona en semejante compañía. Woody Allen no sólo es célebre en un mundo donde cada vez es más fácil ser célebre: Woody Allen es, además, carne de póster. Lo que no es tazappingManhattanManhattanhéroeantiManhattanstandard