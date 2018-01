Chapeando en Ezeiza. Los japoneses Toe math-rockearán en Niceto Club (25/1). El tecnoprócer inglés Richie Hawtin se pringará de arena en Mar del Plata (27/1, Mute). El cantor español El Kanka meterá triplete en Café Vinilo (31/1 y 1/2) y Sala Sirhan (2/2). El nonobrit Phil Collins no sólo tocará en el Campo de Polo (20/3), sino también en Córdoba (19/3, estadio de Instituto), en ambos casos precedido por los setentochentosos The Pretenders. La tía abuela del punk, Patti Smith, se presentará en marzo en el CCK. Y el irlandés Niall Horan, de One Direction, llegará como solista al Luna Park (6/7)..J.A.