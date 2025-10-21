La denuncia contra Milman fue archivada a principio de mes por la jueza federal María Eugenia Capuchetti bajo el argumento de no haberse encontrado prueba que involucre al diputado nacional. Además, Abello fue acusado de falso testimonio. En su fallo, la magistrada sostuvo que ninguno de los testigos que Abello dijo que estaban con él ese día en el bar ratificó la frase de Milman. Ahora, la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, apeló el fallo de la jueza para que sea revisado. Los abogados plantearon que el archivo de la acusación a Milman es arbitraria porque restan medidas de prueba para hacer. Otra objeción fue el peritaje al celular del diputado nacional que hizo Gendarmería Nacional.

El tribunal convocó a una audiencia para el martes de la semana que viene. "La inexistencia de pruebas corroborativas vulnera la posibilidad de avanzar en la investigación con fundamentos sólidos", sostuvo en su momento Capuchetti en la resolución y remarcó que "de momento no existen cauces independientes a la declaración de Abello que permitan sostener la acusación". Tras la apelación de los abogados de CFK, la jueza aceptó la apelación y fue enviada a la Cámara Federal. El tribunal escuchará la semana que viene a las partes y para después resolver el futuro de Milman en el expediente.

Por el intento de homicidio de Cristina Kichner fueron condenados Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y Brenda Uliarte a ocho años. Sabag Montiel fue quien le puso un arma a centímetros de la cara de la ex presidenta y gatilló. Junto con Uliarte, para la justicia, planificó el intento de magnicidio. Nicolás Carrizo, el tercer acusado, fue absuelto.