Catalina, la niña de diez años que resultó gravemente herida en la explosión de un experimento en la feria de ciencias de una escuela de Pergamino, se recupera. En las últimas horas, sus padres contaron que salió de terapia intensiva y que ahora continúa su recuperación en una sala común del Hospital Garrahan. "Va mejorando", afirmaron.

La nena fue trasladada de urgencia al Garrahan en un avión sanitario el 10 de octubre, luego de que una maqueta que simulaba la erupción de un volcán -presentada en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, a kilómetros de Pergamino- explotara y provocara heridas a más de una docena de personas que asistían al evento escolar.

Catalina se encontraba en la primera fila, enstusiasmada con la exposición, y fue la que sufrió las heridas más graves. “Era un momento de felicidad y en un segundo terminó acá”, contó en declaraciones a Telenoche Ángela, su mamá.

Las esquirlas de la explosión la hirieron en el rostro, en uno de sus ojos y en el maxilar. Además, un trozo de metal se le incrustó en el cráneo y tuvo que ser sometida a una larga operación para que pudieran extraérselo.

Después de la intervención, Catalina quedó en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Sin embargo, con el paso de los días su evolución se afianzó. "De venir de una cirugía tan importante en una semana a estar en sala común, es una felicidad enorme", destacaron sus papás que remarcaron que ahora pueden estar "más con ella".

Aunque saben que todavía tiene camino por delante, la familia se muestra aliviada por los avances de Catalina. "Lo importante es que se recupere lo mejor posible", concluyeron.

Seguí leyendo:

