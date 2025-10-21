La Libertad Avanza (LLA) de San Vicente expulsó al concejal electo Ignacio Contreras, quien fue detenido este domingo acusado de realizar disparos durante una discusión con su pareja.

"Rechazamos de manera enfática cualquier manifestación de violencia, sea del tipo que fuere", aseguró en un comunicado Roberto Armirotti, coordinador en San Vicente de LLA, un partido cuyo principal líder, Javier Milei, se caracteriza por insultar con violencia a quienes piensan distinto.

Las acciones "difundidas mediáticamente" sobre Contreras, continúa el comunicado, "no se condicen con la conducta que entendemos debe tener un representante de nuestro espacio".

Además de la expulsión "inmediata" de LLA, anunció Armirotti, "se presentará ante el Honorable Concejo Deliberante el pedido formal para que no asuma su banca como concejal".

"Su comportamiento ha demostrado no cumplir con el ejemplo que entendemos que debemos mostrarle a la sociedad. Reafirmamos que en la Argentina que estamos construyendo, el que las hace, las paga", concluye el texto.

Este domingo, Contreras fue detenido tras ser acusado de realizar dos disparos durante una discusión con su pareja. En la vivienda del concejal, a quien se le inició una causa por "amenazas agravadas", la Policía encontró vainas servidas y un arma de fuego.