Las hijas de Pedro Alberto Kreder, el jubilado desaparecido junto a su pareja Juana Inés Morales en Chubut, hablaron en las útlimas horas y aseguraron que "es todo muy incierto" y que están expectantes a cualquier noticia, para intentar saber qué pasó con su padre. La pareja partió desde su hogar el 11 de octubre, rumbo a Camarones, y desde entonces no se tiene rastros de ellos. Su último registro fue a las 9.50 en Caleta Córdova, luego de pasar por la rotonda de las Rutas 3 y 39 y el aeropuerto de la ciudad.

Pese al megaoperativo de búsqueda desplegado, que incluye fuerzas de seguridad, brigadas de rescate y voluntarios con vehículos 4×4, hasta el momento no se obtuvo información certera sobre el paradero de la pareja. La camioneta en la que viajaban fue hallada empantanada, con pertenencias intactas y sin teléfonos celulares, lo que sugiere que intentaron buscar ayuda a pie.

Encontraron una fogata cerca del lugar del hallazgo del vehículo

En diálogo con una radio local, Gabriela Kreder, hija de Pedro, expresó: “No tenemos información nueva, sólo que apareció una fogata cerca del lugar del hallazgo del vehículo. La búsqueda se está ampliando con más perros, más personas, y estamos expectantes esperando cualquier noticia a cada momento”.





Su hermana Laura también habló en la radio y resaltó que “es todo muy incierto". "No sabemos si estuvieron mucho tiempo en la camioneta o cuándo exactamente decidieron abandonarla. Hay un bidón con agua y un pan dentro, pero no sabemos si lo tomaron con ellos. Eso genera mucha incertidumbre”, agregó.

El hallazgo de la fogata reciente llevó a las autoridades a reorientar la búsqueda hacia la ruta 1, incorporando perros rastreadores y vehículos todo terreno. Al respecto, Gabriela sumó: “El nuevo punto de búsqueda es alentador, pero seguimos sin tener señales precisas. Estamos muy desorientados, porque la situación es extraña: dos personas casi septuagenarias que desaparecen y no hay rastros de nada”.