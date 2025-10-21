Rauw Alejandro vino a Buenos Aires en época de enmiendas. Sus shows de este fin de semana (18, 19 y 20/10 en el Movistar Arena) lo obligaron a un escrutinio que trascendió el concierto. Es que el tour latinoamericano de su anterior disco, Saturno, debió ser cancelado por "problemas de producción". O eso repitieron los comunicados oficiales, mientras el fandom de Rosalía aceleraba el ritmo de sus palmas, con la misma algarabía del flamenco, pero en este caso para surtir un despecho que ni siquiera sugería la prensa, porque la disolución de la pareja que Rauw y Rosalía tuvieron entre 2020 y 2023 tampoco fue un escándalo público.

El Zorro sigue cantando "2/Catorce", sólo que sin señalarse el abdomen (el nombre tatuado de su ex ahora tomó forma de mariposa). La balada es tan adherente que Rauw debería entender que su atuendo de ídolo pop es el que mejor le sienta, y experimentar sobre esa veta hasta que revienten las sisas. Entrenar la flexibilidad romántica como en Viceversa (2021), disco que lo trajo por primera vez al país, a un Luna Park que lo sostuvo en su momento justo. Pero lejos de aquel setlist almibarado y con invitadas residentes (en ese momento subieron Cazzu, Nicki Nicole y María Becerra), esta vez Raúl volvió con la gira de Cosa Nuestra, su formal cuarto disco de estudio y la más reciente entrega de sus "círculos", como él los llama. "Este es el mejor show de mi carrera", viene afirmando, tajante.

Y se lanzó nomás, con shows de dos horas cuarenta, a un pastiche de herencias inciertas en los que no llegó a camuflar la falta de confianza y todo terminó sobre sobre sobre explicado. Para mayor acento: un presentador con aires de Broadway fue señalando los intervalos de cada episodio, demarcados no por género o por "era" –valga el término popero para este Adonis–, sino para avanzar sobre una ficción de pistoleros sicilianos y edificios de altura abrasiva.

El entretenedor de galera iba extendiendo la narrativa cinematográfica y preguntaba cosas muy en línea con los discursos actuales, como cuando pidió por las mujeres que (con sus parejas) se comportan "como policías" o cuando exageró indignación por no comprender que alguien rechace a Rauw siendo un bombón. La anacronía machista condensaba una ilusión momentánea: la de estar en un recital de reggaeton... en 2009.

Rauw no tiene el matiz artístico necesario para siquiera encarnar un riñón de "el Cantante de los Cantantes", título que supo ganarse el salsero Héctor Lavoe. Rauw es el zorro, el sexy embustero, el lindo de las nenas lindas. Y desde allí podría seguir construyendo. Quizás se haga eco de las sombras del disco y por eso el show intentó sostenerse en tres puntos fuertes y ajenos a este último álbum: la apertura con "PUNTO 40", "Todo de ti" y "Tiroteo (remix)". A saber: un tema que parte de una interpolación del tema de Baby Rasta y Gringo del '96, una canción coescrita con Rafa Pavón y un bopazo made in Mercadona de los españoles Pol Granch y Marc Seguí, donde el boricua se montó más tarde. Los invito a chequear el número de reproducciones de estos tres temas y preguntarse por las posibilidades de riesgo que puede haber en esta propuesta de espectáculo.

Podría parecer una analogía injusta o un condicionamiento emocional, pero viene al caso: C. Tangana ha dicho varias veces que es consciente de dónde está su fuerte, y que no es ni en la hegemonía ni en la ejecución de instrumentos ni siquiera en el canto. Su visión es la de curador de equipos. Rauw parece hacer lo mismo pero con su propio cuerpo como atrezzo. Es que de chico entrenó varios años como futbolista, pero se dio cuenta de que sus dotes no eran sobresalientes y que el reloj biológico había desobedecido la instancia talentosa. Allí, siendo compañero de escuela de Anuel AA –un artista del que hoy nadie quiere ser colega–, el baile le cayó como recambio deportivo con una ventaja múltiple: reviste otro margen de retiro y puede combinarse con otras disciplinas.

Y Rauw entendió y avanzó, hacía arriba, abajo, y hacia donde las diagonales chocan con el estatuto viril del reggaeton primigenio, que pone a la cadera de un hombre como un reducto inexplorable. Lamentablemente, los altibajos que presenta el disco que vino a presentar este fin de semana consiguieron afectar los números de baile propios, apagando el caudal de su capital erótico, por momentos encontrando en su expresión corporal cierta monotonía. No hay dudas de que su apuesta debería enfocarse en perfeccionar coreografías y bajarle el tono a la narrativa extraordinaria.

En estas noches Rauw fue honesto, eso sí, aunque probablemente sin darse cuenta. Dejó una de las escenas más simbólicas de la música masiva contemporánea: cuando cantó el hit (y tiene muchos) "La Old Skul" se quedó estático dentro de un auto mientras una cámara lo enfocaba con su compañera de juego y de fondo giraba un render barato de New York. Quizás sea allí mismo, en 2021 (cuando salió esa canción) donde quedaron atascados el reggaeton y su vigor característico.

El Cosa Nuestra tour se monta como una valija con transbordo recurrente, repleto de stickers. Y antes de que la cinta transportadora continuara su recorrido, en Buenos Aires las parejas posaban a la orilla de la platea, en un falso balcón con vistas a un espectáculo por encargo. El dress code de estas noches era "traje o 60's", pero no hubo demasiado compromiso reglamentario más que algunas corbatas (combinadas con minifaldas y tops) y un par de vestidos tipo charleston. Los flecos o el brillo de un sombrero imitaban cierto ímpetu, pero no bastaron para hacerle frente a los destellos comisionados: los que insumían las publicidades en los VIPS con su sinfín de sponsors.

Afuera, las parrillas no se ponían de acuerdo sobre la ubicación de la W en el apodo del frontman de la fecha. Las pantallas distraían con un aviso para shazamear lo que suena, sumado a la señalética de los sectores de campo (en cuyos espacios la gente bailaba), el doblaje sobre el que los actores del espectáculo hacían lipsync o el subtitulado durante todo el desarrollo del show. Una antología de instrucciones que nadie necesitaba y que sólo contribuyeron a que la noche se siguiera enfriando.

El disco que presentó Rauw se vende como su carta más fuerte, y sin embargo es su trabajo menos saciable. Porque en su contienda por dedicarle una ofrenda al Caribe, Rauw sólo se concentra en pulir la superficie, sin adentrarse ni reinterpretarlo. Se sostiene de las leyendas de manera explícita: le pone al álbum exactamente el mismo nombre que a quienes pretende homenajear, los próceres Willie Colón y Héctor Lavoe. Pero no por replicar un título y ambientar sonoramente el estadio con "Te conozco" y "No me llores más" consiguió materializar el santo grial tropicalista. Si nadie es profeta en su tierra, en el sonido de Puerto Rico este cantante parece ser más funcional al exotismo anglófono que a un boricua orgulloso. Su idea es la de remitir al boom de la salsa que vivió New York a partir de la década del '60, a partir de la ola migratoria del Caribe. Los resultados no pasaron de un gesto.

Si acaso el álbum se moviera con intenciones de permanencia cultural en vez de quedar relegado a sus ambiciones de producción rentable, pues entonces no haría falta que aclarara el nombre de cada estilo al que pertenece lo que cantaba, cuando aparecía la salsa, la bomba o la bachata. El maleante que performó en el Movistar Arena fue de un molde a medio bocetar, pareció malgastar la tinta en el relieve de pistolero, cuyas armas además lleva en la piel. Se le concede la premura en la portada del disco, donde Raúl prefiere el cachondeo sugerente que la turbulencia del Hampa. De haber elegido esta última, más grosero hubiese sido el engaño con un LP que nada tiene de intempestivo. Y como si esto no fuese suficiente, ya Kaydy Cain había primereado el homenaje de carátula con la mixtape El swing de siempre: eterno tumbao. Pocos más delincuentes que los traperos españoles en 2016 para recrear la tétrica escena (y qué más duro que adobarlo con beats de Cookin Soul).

El resultado de estas tres noches de Rauw Alejandro, al final, se sintió tan artificial que no perduró y ya se disolvió, como algodón de azúcar.





