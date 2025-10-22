La Liga de Naciones es un formato sin precedentes para el futbol femenino en Sudamerica. Se trata de una programación confirmada, ordenada, en un torneo de todos contra todos. Eso no es habitual para el caos de organización que -lamentablemente- arrastraba el fútbol femenino.

De a poco, con el avance de la semi-profesionalización, de la competitividad y de la visibilidad en cada país, la Conmebol formuló un torneo que, de manera diagramada, otorga las plazas al Mundial del año que viene.

Son nueve selecciones: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. Brasil ya tiene su cupo por ser anfitrión.

La Liga de las Naciones se disputará del 24 de octubre al 9 de junio de 2026 y brinda dos pasajes directos al Mundial -para los dos primeros de la tabla general- y dos lugares para el repechaje, en los puestos 3 y 4.

Serán 36 partidos en total. Por Selección serán cuatro encuentros de local y cuatro de visitante. Habrá un equipo que quedará libre por fecha, por ser una cantidad impar de participantes.

El debut de la Selección Argentina

El equipo que dirige Germán Portanova jugará este viernes 24 de octubre en la cancha de Argentinos Jrs. contra Paraguay.

La convocatoria cuenta con las jugadoras de Boca Jrs. y de San Lorenzo, que se sumaron a las prácticas post Copa Libertadores. Florencia Bonsegundo, jugadora del Sporting de Lisboa, es una de las claves, de experiencia y juego, en el plantel.

La venta de entradas ya está disponible en la pagina deportick.com con populares a 10.000 pesos y plateas a 20.000. El encuentro será desde las 20 con transmisión gratuita del canal de Streaming AFA Estudio.

El cronograma de la Selección

En la segunda fecha de la Liga, Argentina visitará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. En la tercera fecha estará libre.

Fecha 1: Argentina vs Paraguay

Fecha 2: Argentina vs Uruguay

Fecha 3: libre

Fecha 4: Argentina vs Bolivia

Fecha 5: Argentina vs Chile

Fecha 6: Argentina vs Venezuela

Fecha 7: Argentina vs Colombia

Fecha 8: Argentina vs Perú

Fecha 9: Argentina vs Ecuador

El Mundial 2027

La Copa del Mundo se jugará el año que viene en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio. Serán 32 selecciones y España es el último campeón.