De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) relevado por FIEL, en septiembre la industria se derrumbó 4,5 por ciento interanual, "recortando la mejora acumulada en los primeros nueve meses al 0,6 por ciento en la comparación con el mismo periodo de 2024".

Dos de las ramas con crecimiento superior al promedio en la primera parte de 2025 mostraron un retroceso en la comparación con el año anterior. "En el caso de los minerales no metálicos, el ligero avance de los despachos de cemento por el aporte de las ventas a granel, moderó la caída del bloque arrastrado por el retroceso de otros insumos", detalló el reporte.

La rama automotriz anotó un trimestre de retroceso, debido al cese de la producción de modelos y la reconversión de las líneas de producción. En el caso de la metalmecánica se observan caídas generalizadas con la excepción de algunas plantas dedicadas a la maquinaria agrícola y autopartes. Químicos y plásticos también se contrajo fuertemente por el freno de los químicos básicos y la producción de jabones, detergentes y neumáticos.

El mejor desempeño de actividad en el noveno mes del año lo obtuvo refinación de petróleo.

En la comparación con el segundo trimestre la producción corregida por estacionalidad marcó un retroceso del 2,7 por ciento "encadenando tres trimestres de contracción".

Acindar

La siderúrgica ubicada en Villa Constitución anunció la paralización de su acería entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. La medida, que impactará a unos 200 trabajadores, fue confirmada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local.

La paralización de la planta, donde se produce el acero líquido que abastece a otras líneas de producción, afectará directamente el funcionamiento general: "sin el suministro de acero, no se pueden mantener activos los trenes laminadores 1 y 3, ni otras áreas dependientes del flujo de producción", aseguró el gremio.